Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня в Украине в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь, на остальной территории — без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь, местами сильный. Температура в течение суток здесь установится на уровне 4-9 ° тепла. Прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с.
В Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, как прогнозируют синоптики, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Здесь дневная температура составит 0-5 ° тепла.
На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура в течение суток составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла.
Также указано, что на западе страны на дорогах будет гололедица.