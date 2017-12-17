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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 20879 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 8426 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 101455 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103378 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 118140 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103751 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106140 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 117266 просмотра

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Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Сегодня в Украине в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь, на остальной территории — без осадков, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня в южных, восточных и Днепропетровской областях ожидается дождь, местами сильный. Температура в течение суток здесь установится на уровне 4-9 ° тепла. Прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с.

В Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях, как прогнозируют синоптики, ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки. Здесь дневная температура составит 0-5 ° тепла.

На остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура в течение суток составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла.

Также указано, что на западе страны на дорогах будет гололедица.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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