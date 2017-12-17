Сьогодні на більшості території України істотних опадів не очікується

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Київ • УНН

 • 16192 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні в Україні у південних, східних та Дніпропетровській областях очікується дощ, на решті території — без істотних опадів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних, східних та Дніпропетровській областях очікується дощ, місцями сильний. Температура впродовж доби тут встановиться на рівні 4-9° тепла. Прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

В Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях, як прогнозують синоптики, очікується дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади. Тут денна температура становитиме 0-5° тепла.

На решті території істотних опадів не очікується. Температура впродовж доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла.

Також зазначено, що на заході країни на дорогах буде ожеледиця.

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