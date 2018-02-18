Сегодня на большей части территории Украины без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в Украине на востоке и в Карпатах, западных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В южных, восточных, местами в центральных и западных областях, туман, слабый гололед.
На дорогах местами гололедица.
Ветер западный и северо-западный, 3-8 м/с.
Температура от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла.