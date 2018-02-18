Сьогодні на більшості території України без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні в Україні на сході та в Карпатах, західних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У південних, східних, місцями у центральних та західних областях, туман, слабка ожеледь.
На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний та північно-західний, 3-8 м/с.
Температура від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла.