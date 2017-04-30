Сегодня могут объявить решение по делу "Нафтогаз" - "Газпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня могут объявить решение в Стокгольмском арбитраже по делу НАК "Нафтогаз Украины" и российского ОАО "Газпром" по газовому контракту от 2009 года, передает УНН.
Так, ранее планировалось, что решение будет вынесено 30 апреля.
Добавим, украинские требования к "Газпрому" связаны с двумя контрактами - на поставку и на транзит газа.
Напомним, сумма исковых требований НАК "Нафтогаз Украины" к российскому "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составляет около 50 млрд долл.
Также напомним, "Газпром" увеличил сумму иска к "Нафтогазу" в 37 млрд долл.
Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" не ожидают решения Стокгольмского арбитража по делу с "Газпромом" до конца апреля.