Сьогодні можуть оголосити рішення у справі "Нафтогаз" – "Газпром"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні можуть оголосити рішення в Стокгольмському арбітражі у справі НАК “Нафтогаз України” і російського ПАТ “Газпром” стосовно газового контракту від 2009 року, передає УНН.
Так, раніше планувалося, що рішення буде винесено 30 квітня.
Додамо, українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.
Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становить близько 50 млрд дол.
Також нагадаємо, "Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол.
Як повідомляв УНН, у "Нафтогазі" не очікують рішення Стокгольмського арбітражу у справі з "Газпромом" до кінця квітня.