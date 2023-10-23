Сегодня Международный день ООН: война России против Украины показала, что организацию необходимо реформировать
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня, 24 октября, отмечается Международный день Организации Объединенных Наций, пишет УНН.
История создания ООН
В 1942 году, в разгар Второй мировой войны 26 государств подписали Декларацию Объединенных Наций.
В 1945 году на конференции, в Сан-Франциско делегаты из 51 страны утвердили Устав ООН, который вступил в силу 24 октября того же года. Украина (тогда усср) является одной из стран-соучредительниц ООН.
В настоящее время членами ООН являются 193 страны мира. Ключевыми представительскими органами ООН являются Совет безопасности и Генеральная ассамблея.
Также на базе ООН действуют немало организаций по различным сферам человеческой деятельности: ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, МАГАТЭ, Международный суд ООН и многие другие.
ООН необходимо реформировать, рф лишить права вето
Несколько десятилетий подряд ООН играла важную роль в разрешении многих межгосударственных конфликтов и эффективно противодействовала различным вызовам.
Однако в последнее время ООН превратилась в политическую площадку пустой болтовни.
Свою полную беспомощность эффективно действовать в современных геополитических условиях ООН начала демонстрировать с первых дней российской полномасштабной агрессии против Украины.
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Все чаще звучат мнения о необходимости реформирования Совбеза ООН, чтобы ни одна страна не могла использовать право вето для блокирования важных решений.
Речь, в первую очередь, идет о россии.
В частности, это подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский во время своего сентябрьского выступления на Совбезе ООН.
“Многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать процессом реформирования ООН. Применение права вето — вот что нуждается в реформе, и это может стать ключевой реформой. Тем, что возвращает силу Устава ООН. Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной. Генеральной Ассамблее ООН надо дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии набора двух третей голосов, которые будут отражать волю наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана, — глобального квалифицированного большинства — вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами”, — отмечал украинский президент.
Напомним
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