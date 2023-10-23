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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сьогодні Міжнародний день ООН: війна росії проти України показала, що організацію необхідно реформувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, відзначається Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй, пише УНН.

Сьогодні Міжнародний день ООН: війна росії проти України показала, що організацію необхідно реформувати

Історія створення ООН

У 1942 році, в розпал Другої світової війни 26 держав підписали Декларацію Об’єднаних Націй.

У 1945 році на конференції, що в Сан-Франциско делегати з 51 країни затвердили Статут ООН, який вступив у силу 24 жовтня того ж року. Україна (тоді урср) є однією з країн-співзасновниць ООН.

Нині членами ООН є 193 країни світу. Ключовими представницькими органами ООН є Рада безпеки та Генеральна асамблея.

Також на базі ООН діють чимало організацій по різних сферах людської діяльності: ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, МАГАТЕ Міжнародний суд ООН і багато інших.

ООН необхідно реформувати, рф позбавити право вето

Декілька десятиліть поспіль ООН відігравала важливу роль у вирішенні багатьох міждержавних конфліктів та ефективно протидіяла різноманітних викликам.

Однак,останнім часом ООН перетворилася на політичний майданчик пустої балаканини.

Свою повну безпорадність ефективно діяти в сучасних геополітичних умовах ООН почала демонструвати з перших днів російської повномасштабної агресії проти України.

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Все частіше звучать думки про необхідність реформування Радбезу ООН, щоб жодна країна не могла використати право вето для блокування важливих рішень.
Мова, у першу чергу, йде про росію.

Зокрема, на цьому наголошував Президент України Володимир Зеленський під час свого вересневого виступу на Радбезі ООН.

“Багаторічні розмови та проекти щодо реформування ООН повинні стати процесом реформування ООН. Застосування права вето — ось що потребує реформи, і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу Статуту ООН. Вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю та війною. Генеральній Асамблеї ООН треба дати реальну можливість долати вето. Це перший необхідний крок. За умови набрання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, — глобальної кваліфікованої більшості — вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної Асамблеї повинна бути обов’язковою для виконання всіма державами-членами”, — зазначав український президент.

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