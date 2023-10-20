Комісія ООН задокументувала чергові численні порушення прав людини з боку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Незалежна міжнародна слідча комісія ООН в Україні виявила триваючі військові злочини та порушення прав людини, які серйозно впливають на цивільне населення. Про це повідомили у представництві ООН в Україні, пише УНН.
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Незалежна міжнародна слідча комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала додаткові докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та військові злочини тортур, зґвалтувань та іншого сексуального насильства, а також депортацію дітей до Російської Федерації, згідно зі своїм звітом , представленим Генеральній Асамблеї ООН.
На додачу до попередніх висновків Комісії щодо катувань, вчинених росіянами, нові докази було зібрано в Херсонській та Запорізькій областях. У розслідуваних випадках зловмисники в основному катували чоловіків, підозрюваних у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці ЗСУ.
Опитування жертв і свідків, які повідомляли про смерті жертв внаслідок тортур продемонстрували зображують глибоку зневагу до людської гідності з боку росії.
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