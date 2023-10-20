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Комиссия ООН задокументировала очередные многочисленные нарушения прав человека со стороны рф

Киев • УНН

 • 251681 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Независимая международная следственная комиссия ООН в Украине обнаружила продолжающиеся военные преступления и нарушения прав человека, которые серьезно влияют на гражданское население. Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине, пишет УНН.

Комиссия ООН задокументировала очередные многочисленные нарушения прав человека со стороны рф

Детали

Независимая международная следственная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала дополнительные доказательства того, что российские власти совершили неизбирательные нападения и военные преступления пыток, изнасилований и другого сексуального насилия, а также депортацию детей в российскую федерацию, согласно своему отчету, представленному Генеральной Ассамблее ООН.

В дополнение к предыдущим выводам Комиссии о пытках, совершенных россиянами, новые доказательства были собраны в Херсонской и Запорожской областях. В расследуемых случаях злоумышленники в основном пытали мужчин, подозреваемых в передаче информации украинским властям или в другой поддержке ВСУ.

Опросы жертв и свидетелей, которые сообщали о смерти жертв в результате пыток продемонстрировали изображающее глубокое пренебрежение к человеческому достоинству со стороны россии.

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