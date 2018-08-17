Сегодня Кузьме Скрябину исполнилось бы 50 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня, 17 августа, 50 лет назад родился известный украинский певец, продюсер, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма), сообщает УНН.
Певец родился 17 августа 1968 года в Самборе Львовской области. Позже его семья переехала в г.. Новояворовск, где он и начал свой творческий путь. Мать была учительницей музыки, Андрей закончил музыкальную школу (класс фортепиано).
Более всего, творчество Андрея Кузьменко связано с группой “Скрябин”, который возник в 1989 году в городке Новояворовск Львовской области.
Как известно, 2 февраля 2015 года, на 86 км трассы Кривой Рог — Кировоград произошло столкновение внедорожника Toyota Sequoia, за рулем которого находился певец, и молоковоза ГАЗ-53. От полученных травм Андрей Кузьменко погиб на месте. Кузьменко возвращался из Кривого Рога, где накануне его группа дала концерт.
Певца похоронили в пригороде Львова на Брюховицком кладбище в семейном склепе.