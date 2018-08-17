Сьогодні Кузьмі Скрябіну виповнилось би 50 років
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні, 17 серпня, 50 років тому народився відомий український співак, продюсер, лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко (Кузьма), повідомляє УНН.
Співак народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. Пізніше його родина переїхала у м. Новояворівськ, де він і почав свій творчий шлях. Матір була вчителькою музики, Андрій закінчив музичну школу (клас фортепіано).
Більш за все, творчість Андрія Кузьменка пов’язана з гуртом “Скрябін”, який виник 1989 року в містечку Новояворівськ, Львівської області.
Як відомо, 2 лютого 2015 року, на 86 км траси Кривий Ріг — Кіровоград відбулося зіткнення позашляховика Toyota Sequoia, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Кузьменко повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт дав концерт.
Співака поховали у передмісті Львова на Брюховицькому кладовищі у родинному склепі.