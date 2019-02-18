Сегодня Климкин обсудит в Брюсселе усиления санкционного давления на РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в рамках рабочего визита в Брюссель Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в неформальной министерской встрече в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", которая состоится по инициативе Министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
Встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 18 февраля, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.
Целью неформального заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета ЕС, направленной на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины.
Министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовью, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украиной в 2019 году.
Ранее, Климкин рассказал, какие темы больше всего обсуждают на Мюнхенской конференции.