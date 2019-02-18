Сегодня Климкин обсудит в Брюсселе усиления санкционного давления на РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51925 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69221 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127350 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128221 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128608 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159019 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Сегодня Климкин обсудит в Брюсселе усиления санкционного давления на РФ

Сегодня Климкин обсудит в Брюсселе усиления санкционного давления на РФ

Киев  •  УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в рамках рабочего визита в Брюссель Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в неформальной министерской встрече в формате "Друзья Украины в ЕС + Украина", которая состоится по инициативе Министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

Встреча состоится перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 18 февраля, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.

Целью неформального заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" является подготовка к содержательной дискуссии по Украине во время заседания Совета ЕС, направленной на консолидацию международной поддержки в контексте усиления санкционного давления на РФ с целью освобождения украинских моряков и политзаключенных, восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря и прекращения российской военной агрессии против Украины.

Министры также обсудят вопросы оказания поддержки Приазовью, достигнутый Украиной прогресс в реализации ключевых реформ и совместные усилия для защиты целостности избирательных процессов в ЕС и Украиной в 2019 году.

Ранее, Климкин рассказал, какие темы больше всего обсуждают на Мюнхенской конференции.

Украинские Национальные Новости

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