Сьогодні Клімкін обговорить у Брюсселі посилення санкційного тиску на РФ

Зустріч відбудеться перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 18 лютого, на якому буде обговорена ситуація в Україні.

Метою неформального засідання "Друзі України в ЄС + Україна" є підготовка до змістовної дискусії щодо України під час засідання Ради ЄС, спрямованої на консолідацію міжнародної підтримки у контексті посилення санкційного тиску на РФ з метою звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України.

Міністри також обговорять питання надання підтримки Приазов’ю, досягнутий Україною прогрес у реалізації ключових реформ та спільні зусилля для захисту цілісності виборчих процесів в ЄС та Україні у 2019 році.



Раніше, Клімкін розповів, які теми найбільше обговорюють на Мюнхенські конференції.