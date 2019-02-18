Сьогодні Клімкін обговорить у Брюсселі посилення санкційного тиску на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні в рамках робочого візиту до Брюсселя Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у неформальній міністерській зустрічі у форматі "Друзі України в ЄС + Україна", яка відбудеться за ініціативою Міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
Зустріч відбудеться перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 18 лютого, на якому буде обговорена ситуація в Україні.
Метою неформального засідання "Друзі України в ЄС + Україна" є підготовка до змістовної дискусії щодо України під час засідання Ради ЄС, спрямованої на консолідацію міжнародної підтримки у контексті посилення санкційного тиску на РФ з метою звільнення українських моряків та політв’язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України.
Міністри також обговорять питання надання підтримки Приазов’ю, досягнутий Україною прогрес у реалізації ключових реформ та спільні зусилля для захисту цілісності виборчих процесів в ЄС та Україні у 2019 році.
Раніше, Клімкін розповів, які теми найбільше обговорюють на Мюнхенські конференції.