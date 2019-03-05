Сегодня Киев столкнется с сильным ветром

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 24631 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 116791 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120237 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122702 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141239 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145154 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130488 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Сегодня Киев столкнется с сильным ветром

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня в столице ожидаются порывы ветра I уровня опасности - управление по вопросам гражданской защиты предостерегает жителей города держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

В городе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, обозначенные "желтым" уровнем опасности. Кроме того, целый день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +9°C.

Во время сильного ветра городская власть советует плотно закрыть окна домов и убрать с балконов вещи, которые могут быть сдуты. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра стоит спрятаться в ближайшем здании и ставить автомобили подальше от высоких деревьев, особенно тополей.

Ранее УНН сообщал, что сегодня по Украине потеплеет до 15 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.

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Киев

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