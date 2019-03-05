Сегодня Киев столкнется с сильным ветром
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Сегодня в столице ожидаются порывы ветра I уровня опасности - управление по вопросам гражданской защиты предостерегает жителей города держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.
В городе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, обозначенные "желтым" уровнем опасности. Кроме того, целый день будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит до +9°C.
Во время сильного ветра городская власть советует плотно закрыть окна домов и убрать с балконов вещи, которые могут быть сдуты. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
В случае сильного ветра стоит спрятаться в ближайшем здании и ставить автомобили подальше от высоких деревьев, особенно тополей.
Ранее УНН сообщал, что сегодня по Украине потеплеет до 15 градусов.
Напомним, украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.