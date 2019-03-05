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Сьогодні Київ здуватиме вітром

Сьогодні Київ здуватиме вітром

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Сьогодні в столиці очікуються пориви вітру І рівня небезпечності - управління з питань цивільного захисту застерігає мешканців міста триматись подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

В місті очікуються пориви вітру 15-20 м/с, позначені "жовтим" рівнем небезпечності. Окрім того, цілий день буде хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме до +9°C.

Під час сильного вітру міська влада радить щільно закрити вікна будинків та прибрати з балконів речі, які можуть бути здутими. На вулиці варто триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

У разі сильного вітру варто сховатись у найближчому приміщенні та ставити автомобілі подалі від високих дерев, особливо тополів.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні по Україні потепліє до 15 градусів

Нагадаємо, українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду. 

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