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Сегодня христиане отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

Сегодня христиане отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

Киев  •  УНН

 • 25390 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сегодня христиане отмечают день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, отмечает УНН.

Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи — Константин — был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров.

После смерти Констанция Хлора его сын Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры.

Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю Восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и по преданию Крест был обретен в 326 году.

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется Равноапостольной.

Украинские Национальные Новости

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