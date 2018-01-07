Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово

С православным Рождеством Христовым связано много легенд. Известно, что первыми новорожденному Сыну Божьему пришли поклониться пастухи. Затем волхвы принесли ему дары, среди которых были золото, ладан и смирна. Эти мудрецы давно ждали рождения Царя Мира, и Вифлеемская звезда указала им, где именно он появится на свет.

Православное Рождество Христово пышно празднуется в христианском мире. В этот день завершается сорокадневный Рождественский пост. За богатым праздничным столом традиционно собирается вся семья. А после православного Рождества Христова начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляниями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Как сообщал УНН, 25 декабря 2017 года украинцы впервые праздновали католическое Рождество как государственный праздник.