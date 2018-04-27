Сегодня к Земле приблизится огромный метеорит

Небесное тело, открытое 30 сентября 2005 года, считается потенциально опасным. Астероид имеет внушительные размеры: диаметр 1,43 км и, если верить астрофизикам, сейчас он направляется к Земле.

Космическое тело под рабочим названием 444194 окажется около нашей планеты в 05.50 по уральскому времени. Скорость небесного камня составляет 49,6 тысячи км/час, по данным экспертов в области астрономии, астероид минует земной шар на расстоянии в 9,2 млн км.

В следующий раз опасный астероид подлетит к Земле 8 ноября 2027 года.



Как сообщал УНН, ученые из Франции, Германии и Швейцарии выяснили, что алмазы из урейлитов Альмагата Ситта, скорее всего, образовались внутри протопланеты размером с Меркурий или Марс.