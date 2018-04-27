Сьогодні до Землі наблизиться величезний метеорит
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські фахівці з кафедри астрономії, геодезії та моніторингу навколишнього середовища Інституту природничих наук і математики УрФУ попередили про наближення астероїду 444193, який добереться до кордонів з нашою планетою 27 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нi-tech.
Небесне тіло, відкрите 30 вересня 2005 року, вважається потенційно небезпечним. Астероїд має значні розміри: діаметр 1,43 км і, якщо вірити астрофізикам, зараз він прямує до Землі.
Космічне тіло під робочою назвою 444194 виявиться близько нашої планети в 05.50 по уральському часу. Швидкість небесного каменю становить 49,6 тисячі км / год, за даними експертів в області астрономії, астероїд мине земну кулю на відстані в 9,2 млн км.
Наступного разу небезпечний астероїд підлетить до Землі 8 листопада 2027 року.
Як повідомляв УНН, вчені з Франції, Німеччини та Швейцарії з'ясували, що алмази з урейлітов Альмагата Сітта, швидше за все, утворилися всередині протопланети розміром з Меркурій або Марс.