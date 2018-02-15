Сегодня "Динамо" стартует в плей-офф Лиги Европы

"АЭК" занял второе место в квартете D, пропустив вперед только "Милан". Греки вышли в плей-офф, набрав всего восемь очков в шести встречах, как и "Партизан", продемонстрировав самый низкий результат среди всех участников 1/16 финала. "Динамо" же гарантировало себе пропуск в плей-офф еще за два тура до финиша. В итоге киевляне выиграли группу B с 5-очковым отрывом и 15 забитыми мячами.

"АЭК" никогда не противостоял в еврокубках украинским клубам, а вот киевляне могут похвастаться положительным балансом против греков. В середине 70-х у них были победные противостояния с "Олимпиакосом" и "ПАОКом". После этого "динамовцы" провели еще два матча с соперником из Греции. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-1998/99 они обменялись победами с "Панатинаикосом" (1: 2 в гостях, 2:1 дома).

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Афинский клуб вышел в плей-офф Лиги Европы с четвертой попытки. Трижды подряд (2009/10, 2010/11, 2011/12) команда оставались за бортом 1/16 финала. При этом они доходили до аналогичной стадии Кубка УЕФА в кампаниях 2006/07 и 2007/08.

А "бело-синие" пробились в 1/16 финала Лиги Европы в пятый раз. Они дважды играли в 1/8 финала (и столько же раз в 1/4 финала), а в Кубке УЕФА-2008/09 дошли до полуфинала, где уступили соотечественникам из "Шахтера".

Отметим, что "АЭК" не проигрывает в Европе уже восемь матчей, пять из которых греческий клуб завершил вничью. В пяти из этих восьми встреч афиняне не пропустили.

Заметим, что украинский защитник "АЕК" Дмитрий Чигринский сыграл 10 лет в составе "Шахтера". В сезоне 2015/16 экс-футболист "Барселоны" защищал цвета "Днепра", а затем перебрался в Грецию. Ранее Чигринский выступал за сборную Украины вместе с "динамовцами" Евгением Хачериди и Олегом Гусевым.

Добавим, что начало встречи назначено на 22:05 по киевскому времени.