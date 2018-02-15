Сьогодні "Динамо" стартуватиме в плей-оф Ліги Європи

“АЕК” посів друге місце в квартеті D, пропустивши вперед тільки “Мілан”. Греки вийшли в плей-оф, набравши всього вісім очок в шести зустрічах і, як і “Партизан”, продемонструвавши найнижчий результат серед усіх учасників 1/16 фіналу. “Динамо” ж гарантувало собі перепустку до плей-оф ще за два тури до фінішу. У підсумку кияни виграли групу B з 5-очковим відривом і 15 забитими м’ячами.

“АЕК” ніколи не протистояв в єврокубках українським клубам, а ось кияни можуть похвалитися позитивним балансом проти греків. В середині 70-х у них були переможні протистояння з “Олімпіакосом” і “ПАОКом”. Після цього “динамівці” провели ще два матчі з суперником з Греції. На груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА-1998/99 вони обмінялися перемогами з “Панатінаїкосом” (1:2 в гостях, 2:1 вдома).

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Афінський клуб вийшов в плей-оф Ліги Європи з четвертої спроби. Тричі поспіль (2009/10, 2010/11, 2011/12) команда залишалися за бортом 1/16 фіналу. При цьому вони доходили до аналогічної стадії Кубка УЄФА в кампаніях 2006/07 і 2007/08.

Натомість “біло-сині” пробилися в 1/16 фіналу Ліги Європи в п’ятий раз. Вони двічі грали в 1/8 фіналу (і стільки ж раз в 1/4 фіналу), а в Кубку УЄФА-2008/09 дійшли до півфіналу, де поступилися співвітчизникам з “Шахтаря”.

Відзначимо, що “АЕК” не програє в Європі вже вісім матчів, п’ять з яких грецький клуб завершив внічию. У п’яти з цих восьми зустрічей афіняни не пропустили.

Зауважимо, що український захисник “АЕКа” Дмитро Чигринський відіграв 10 років у складі “Шахтаря”. У сезоні 2015/16 екс-футболіст “Барселони” захищав кольори “Дніпра”, а потім перебрався до Греції. Раніше Чигринський виступав за збірну України разом з “динамівцями” Євгеном Хачеріді та Олегом Гусєвим.

Додамо, що початок зустрічі призначений на 22:05 за київським часом.