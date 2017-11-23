Сегодня "Динамо" проведет пятый матч группового этапа Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В пятом туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в квартете В сыграет на выезде с "Скендербеу" из Албании, информирует УНН.
"Динамо" с 10 очками уже обеспечило себе место в плей-офф Лиги Европы, однако главный тренер киевлян Александр Хацкевич не считает задачу в группе выполненной и стремится к победе для выхода в следующий этап с первой строчки.
Выигрыш в Албании гарантирует этом вице-чемпионам Украины, но добывать ее они отправились без ряда ключевых игроков. Травмированного Мбокани, Дениса Гармаша, Артема Кравца, Сергея Сидоренко, Гонсалес и Домагоя Виды, дисквалифицирован Виталий Буяльский.
С учетом сложившейся ситуации Хацкевич взял на этот матч пятерых молодых исполнителей - Виталия Миколенко, Николая Шапаренко, Евгения Смирнова, Романа Вантуха и Назария Русина.
Соперник киевской команды - албанский "Скендербеу", который с двумя очками в активе занимает последнее место в группе "В".
Заметим, что статистика клубов в очных противостояниях состоит из 8 положительных результатов для "бело-синих", 5 ничьих при 1 поражении.
Добавим также, матч состоится в Эльбасани на местной "Эльбасан Арене", начало - в 22.05 по киевскому времени.
Напомним, Хацкевич назвал 20 игроков, которые отправились на матч против "Скендербеу".