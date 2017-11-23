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Сьогодні "Динамо" проведе п'ятий матч групового етапу Ліги Європи

Київ • УНН

 • 24683 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У п’ятому турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" у квартеті В зіграє на виїзді зі "Скендербеу" з Албанії, інформує УНН.

"Динамо" з 10 очками вже забезпечило собі місце в плей-оф Ліги Європи, проте головний тренер киян Олександр Хацкевич не вважає задачу в групі виконаної і прагне перемоги задля виходу до наступного етапу з першого рядка.

Виграш в Албанії гарантує це віце-чемпіонам України, але добувати її вони вирушили без ряду ключових гравців. Травмованого Дьємерсі Мбокані, Дениса Гармаша, Артема Кравця, Сергія Сидорчук, Дерліса Гонсалеса і Домагоя Віди, дискваліфікований Віталій Буяльський.

З урахуванням ситуації, що склалася Хацкевич взяв на цей матч п'ятьох молодих виконавців - Віталія Миколенка, Миколу Шапаренко, Євгенія Смирного, Романа Вантуха і Назарія Русина.

Суперник київської команди – албанський "Скендербеу", який із двома очками в активі посідає останнє місце у групі "В".
Зауважимо, що статистика клубів в очних протистояннях складається з 8 позитивних результатів для "біло-синіх", 5 нічиїх при 1 поразці.

Додамо також, матч відбудеться в Ельбасані на місцевій "Ельбасан-Арені", початок – о 22.05 за київським часом.

Нагадаємо, Хацкевич назвав 20 гравців, які вирушили на матч проти “Скендербеу”.

Українські Національні Новини

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