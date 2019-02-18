Сегодня день памяти святого преподобного Вукола

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51842 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69126 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127321 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128595 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158997 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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7 марта, 12:17 • 106374 просмотра
Актуальное
Сегодня день памяти святого преподобного Вукола

Сегодня день памяти святого преподобного Вукола

Киев  •  УНН

 • 12705 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня, 19 февраля, по новому стилю - день памяти святого преподобного Вукола, епископа Смирнского. Он прославился, как первый епископ в Малой Азии, креститель несметного количества язычников и просто добродетельный и мудрый человек, передает УНН. 

Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, приписываемом Псевдо-Пионию (IV век), Вукол был рукоположён во епископа города Смирны апостолом Павлом.

Согласно Житию в Минологии Василия II (конец X века) и Житию в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), Вукол — ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который сделал его епископом Смирнской церкви. А затем Вукол рукоположил в Смирну священномученика Поликарпа. В Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской сказано, что после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, которое приносило исцеления от болезней. Согласно "Церковной истории" Евсевия Кесарийского, Поликарп Смирнский поставлен апостолами.

Как сообщал УНН, 15 февраля православные отметили Сретение Господне.

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