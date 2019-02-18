Сегодня день памяти святого преподобного Вукола

Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, приписываемом Псевдо-Пионию (IV век), Вукол был рукоположён во епископа города Смирны апостолом Павлом.

Согласно Житию в Минологии Василия II (конец X века) и Житию в Синаксаре Константинопольской церкви (X век), Вукол — ученик апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который сделал его епископом Смирнской церкви. А затем Вукол рукоположил в Смирну священномученика Поликарпа. В Минологии Василия II и в Синаксаре Константинопольской сказано, что после смерти Вукола на его могиле выросло миртовое дерево, которое приносило исцеления от болезней. Согласно "Церковной истории" Евсевия Кесарийского, Поликарп Смирнский поставлен апостолами.



Как сообщал УНН, 15 февраля православные отметили Сретение Господне.