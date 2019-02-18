Сьогодні день пам'яті святого преподобного Вукола

Згідно анонімному Житію священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського, що приписується Псевдо-Півонію (IV століття), Вакула був висвячений на єпископа міста Смирни апостолом Павлом.

Згідно Житієм в Мінологіі Василя II (кінець X століття) і Житієм в Синаксарі Константинопольської церкви (X століття), Вакула - учень апостола і євангеліста Іоанна Богослова, який зробив його єпископом Церкви в Смірні. А потім Вукол висвятив в Смирну священномученика Полікарпа. У Мінологіі Василя II і в Синаксарі Константинопольської сказано, що після смерті Вукола на його могилі виросло дерево мирта, яке приносило зцілення від хвороб. Згідно "Церковної історії" Євсевія Кесарійського, Святий Полікарп поставлений апостолами.



Як повідомляв УНН, 15 лютого православні відзначили Стрітення Господнє.