Сегодня четверо украинцев поведут борьбу за медали Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В восьмой соревновательный день 23-х зимних Олимпийских игр в Южной Корее в борьбе за самые высокие места поведут борьбу и представители Украины, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Уже с 3:15 по киевскому времени Ольга Кныш продолжит бороться за медаль в горнолыжном спорте (слалом-супергигант).
В 13:00 начнутся квалификационные заезды во фристайле (воздушная акробатика) у мужчин. На старт выйдет украинский обладатель малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике 2016 года - Александр Абраменко.
Также украинские болельщики с 13:15 смогут следить за выступлением сестер Семеренко - Виты и Валентины, в женском масс-старт в биатлоне (дистанция 12,5 км).
Стоит отметить, что в этот соревновательный день спортсмены разыграют 9-ть комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, фрийстайли, фигурном катании, лыжной гонке, шорт-треку, скелетлони и прыжках с трамплина.