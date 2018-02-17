Сьогодні четверо українців поведуть боротьбу за медалі Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У восьмий змагальний день 23-х зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї у боротьбі за найвищі місця поведуть боротьбу й представники України, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Вже з 3:15 за київським часом Ольга Книш продовжить змагатися за медаль у гірськолижному спорті (слалом-супергігант).
О 13:00 розпочнуться кваліфікаційні заїзди у фрістайлі (повітряна акробатика) у чоловіків. На старт вийде український володар малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики 2016-го року — Олександр Абраменко.
Також українські уболівальники з 13:15 зможуть слідкувати за виступом сестер Семеренко — Віти і Валентини, у жіночому мас-старт у біатлоні (дистанція 12,5 км).
Варто відзначити, що в цей змагальний день спортсмени розіграють 9-ть комплектів медалей у біатлоні, гірськолижному спорті, фрійстайлі, фігурному катанні, лижній гонці, шорт-треку, скелетлоні та стрибках з трампліну.