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Сегодня боевики 5 раз обстреляли украинских военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Российско-террористические группировки на Донбассе с начала текущих суток 5 раз обстреляли с использованием гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.

"В течение текущих суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня без применения вооружения запрещенного минскими договоренностям ... В результате враждебной деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировано вблизи Марьинки.

Также огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединский.

"В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие огня в ответ", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики трижды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. К сожалению, трое воинов из состава Объединенных сил получили ранения.

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