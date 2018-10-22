ООС: бойовики 19 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Щастя, Кримське, Попасна, Шуми, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Красногорівка, , Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине. На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
За даними розвідки, протягом доби 8 бойовиків знищено та ще 2 поранено.
На жаль, троє воїнів зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень.