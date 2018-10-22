Сьогодні бойовики 5 разів обстріляли українських військових

"Упродовж поточної доби ворог 5 разів порушив режим припинення вогню без застосування озброєння забороненого Мінськими домовленостями… Внаслідок ворожої діяльності жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил сьогодні не постраждав", – йдеться у повідомленні.



Як зазначили у штабі, противник здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксовано поблизу Мар’їнки.



Також вогонь російсько-окупаційних військ вівся по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Мар’їнка, Новотроїцьке та Лебединське.



"У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири українських підрозділів та частин одразу приймають рішення на відкриття вогню у відповідь", - зауважили у штабі ООС.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики тричі застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. На жаль, троє воїнів зі складу Об’єднаних сил зазнали поранень.