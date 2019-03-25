Сегоди Минприроды снова попытается вернуть лося в Красную книгу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, в понедельник, 25 марта, Шестой апелляционный административный суд рассмотрит апелляцию Минприроды на решение суда, который отменил приказ о занесении лося в Красную Книгу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
"Сегодня, 25 марта 2019 года в 16:30 Шестой апелляционный административный суд рассмотрит апелляционную жалобу (дело № 826/9432/17) Министерства экологии и природных ресурсов Украины на решение Окружного административного суда Киева, которым отменен приказ о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которым отменялся соответствующий приказ, Минприроды подало в Шестой апелляционный административный суд в декабре 2018 года.
Как сообщал УНН, 27 ноября Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесения лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.
Напомним, Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.