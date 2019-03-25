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Сьогоді Мінприроди знову спробує повернути лося до Червоної книги

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, у понеділок, 25 березня, Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляцію Мінприроди на рішення суду, який скасував наказ про занесення лося до Червоної Книги України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінприроди.

Сьогоді Мінприроди знову спробує повернути лося до Червоної книги

“Сьогодні, 25 березня 2019 року о 16.30 Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляційну скаргу (справа № 826/9432/17) Міністерства екології та природних ресурсів України на рішення Окружного адміністративного суду м.Києва, яким скасовано наказ про занесення лося європейського до Червоної Книги України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким скасовувався відповідний наказ, Мінприроди подало до Шостого апеляційного адміністративного суду у грудні 2018 року.

Як повідомляв УНН, 27 листопада Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.

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