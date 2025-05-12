Содержит немало иностранных компонентов: ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ S8000 "Бандероль"
Киев • УНН
ГУР обнародовало технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "Бандероль", разработанной подсанкционным предприятием "Кронштадт". Ракета способна преодолевать 500 км со скоростью 500 км/ч.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало технические детали новой российской крылатой ракеты S8000 "бандероль". Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает УНН.
Детали
Техническая информация опубликована на портале War&Sanctions в разделе "Компоненты в оружии". По данным разведки, разработчиком ракеты является подсанкционное российское предприятие "кронштадт". Основным ее носителем является БПЛА "орион" производства той же компании.
Ракета "бандероль" способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типичных крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69). При этом она сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.
Также ракета оснащена боевой частью массой до 150 кг; она способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч. В качестве топлива используется авиационный керосин.
Украинская разведка зафиксировала использование иностранных компонентов, в частности:
- реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) – двигатель для авиамоделирования, который продается даже через онлайн-площадки (ориентировочная стоимость на AliExpress – $16 тыс);
- телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
- инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
- аккумуляторные батареи Murata (Япония);
- сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
- помехозащищенная CRP-антенна Комета-М8 (рф, «вниир-прогресс») – также используется в «геранях», УМПК, УМПБ;
- почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.
Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "чип и дип" – одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.
В целом было идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, вовлеченных в ее производство или поставку.
Напомним
Недавно ГУР опубликовало информацию о 243 предприятиях корпорации "ростех", которые поставляют оружие для армии рф. Это поможет усложнить цепочки поставок и уменьшить производство техники.