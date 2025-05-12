Містить чимало іноземних компонентів: ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ S8000 "Бандероль"
Київ • УНН
ГУР оприлюднило технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль", розробленої підсанкційним підприємством "Кронштадт". Ракета здатна долати 500 км зі швидкістю 500 км/год.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "бандероль". Про це повідомила пресслужба ГУР, передає УНН.
Деталі
Технічна інформація опублікована на порталі War&Sanctions у розділі "Компоненти у зброї". За даними розвідки, розробником ракети є підсанкційне російське підприємство "кронштадт". Основним її носієм є БПЛА "оріон" виробництва тієї ж компанії.
Ракета "бандероль" здатна виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69). При цьому вона зберігає характерну траєкторію польоту крилатої ракети.
Також ракета оснащена бойовою частиною масою до 150 кг; вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. У якості палива використовується авіаційний гас.
Українська розвідка зафіксувала використання іноземних компонентів, зокрема:
- реактивний двигун Swiwin SW800Pro (Китай) – двигун для авіамоделювання, який продається навіть через онлайн-майданчики (орієнтовна вартість на AliExpress – $16 тис);
- телеметричний модуль RFD900x австралійського виробництва або його китайська копія;
- інерціальна навігаційна система, ймовірно китайського походження;
- акумуляторні батареї Murata (Японія);
- сервоприводи Dynamixel MX-64AR (компанія Robotis, Південна Корея);
- завадозахищена CRP-антена Комета-М8 (рф,«вніір-прогрес») – також використовується у «гєранях», УМПК, УМПБ;
- майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.
Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу "чіп і діп" – одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки.
Загалом було ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети S8000, а також близько 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.
Нагадаємо
Нещодавно ГУР опублікувало інформацію про 243 підприємства корпорації "ростєх", які постачають зброю для армії рф. Це допоможе ускладнити ланцюжки постачання та зменшити виробництво техніки.