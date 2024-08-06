Собирал пожертвования в поддержку родных девушек-певиц, погибших во время ракетной атаки рф: в Запорожье разоблачили афериста

В Запорожье аферист собирал пожертвования в поддержку родных девушек-певиц, которые погибли во время ракетного обстрела рф в августе прошлого года. Как сообщили в полиции Одесской области, злоумышленником оказался парень одной из погибших, который спустил около 280 тыс. грн пожертвований на азартные игры, передает УНН.

Детали

В августе прошлого года войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по жилым домам Запорожья, убив двух девушек-певиц 19 и 21 года. Они стали известны в городе и в целом в Украине благодаря выступлениям, на которых собирали средства для поддержки воинов ВСУ.

Парень одной из погибших девушек решил воспользоваться трагедией. Молодой человек создал "банку" для сбора средств - якобы для поддержки родных девушек и установки памятников погибшим. Таким образом 24-летний злоумышленник собрал почти 280 000 гривен от неравнодушных людей. Средства он перевел на свой счет и потратил, в частности, на азартные игры и онлайн-казино.

Как сообщили в полиции, были зафиксированы цифровые доказательства для объявления подозрения фигуранту по ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины.

Сейчас полицейские инкриминируют подозреваемому 10 фактов мошенничества, а полный круг потерпевших еще устанавливается.

Добавим

Сегодня, 6 августа, фигуранту избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается досудебное расследование, по результатам которого возможна дополнительная квалификация.

В свою очередь заместитель начальника управления противодействия киберпреступности Иван Угренюк рассказал: "Это не единственный случай, когда мошенники манипулируют чувствами людей и цинично используют трагические жизненные ситуации для завладения их имуществом или средствами. В этом году полицейские уже разоблачили и задокументировали преступную деятельность еще одной аферистки. С помощью фейковых публикаций в одной из социальных сетей злоумышленница собирала денежную помощь якобы для сестры, пострадавшей в результате попадания вражеской ракеты в многоэтажку в центре города".