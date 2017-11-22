Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проверяет ее высказывания по Крыму

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76693 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 66266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73520 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81080 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117816 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115064 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143918 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108809 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проверяет ее высказывания по Крыму

Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проверяет ее высказывания по Крыму

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, сообщила, что получила официальное письмо о том, что Генпрокуратура России проверяет ее высказывания по Крыму, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Сообщается, что телеведущая отметила, что знает о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму.

"Мы получили официальное письмо", - сказала Собчак.

Ранее К.Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией.

Как писал УНН, в Кремле заявили, что слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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