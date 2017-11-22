Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проверяет ее высказывания по Крыму

Сообщается, что телеведущая отметила, что знает о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму.

"Мы получили официальное письмо", - сказала Собчак.

Ранее К.Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией.

Как писал УНН, в Кремле заявили, что слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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