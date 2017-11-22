Собчак заявила, что Генпрокуратура РФ проверяет ее высказывания по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ, сообщила, что получила официальное письмо о том, что Генпрокуратура России проверяет ее высказывания по Крыму, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Сообщается, что телеведущая отметила, что знает о проведении Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму.
"Мы получили официальное письмо", - сказала Собчак.
Ранее К.Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией.
Как писал УНН, в Кремле заявили, что слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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