Собчак заявила, що Генпрокуратура РФ перевіряє її висловлювання щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися на виборах президента РФ, повідомила, що отримала офіційного листа про те, що Генпрокуратура Росії перевіряє її висловлювання щодо Криму, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
Повідомляється, що телеведуча зазначила, що знає про проведення Генпрокуратурою перевірки щодо її висловлювань щодо Криму.
"Ми отримали офіційний лист", - сказала Собчак.
Раніше К.Собчак, яка позиціонує себе як кандидат "проти всіх", заявила, що вважає Крим українською територією.
Як писав УНН, в Кремлі заявили, що слова Ксенії Собчак про територіальну приналежність Криму не підлягають обговоренню. Таку точку зору висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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