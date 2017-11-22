Собчак заявила, що Генпрокуратура РФ перевіряє її висловлювання щодо Криму

Повідомляється, що телеведуча зазначила, що знає про проведення Генпрокуратурою перевірки щодо її висловлювань щодо Криму.

"Ми отримали офіційний лист", - сказала Собчак.

Раніше К.Собчак, яка позиціонує себе як кандидат "проти всіх", заявила, що вважає Крим українською територією.

Як писав УНН, в Кремлі заявили, що слова Ксенії Собчак про територіальну приналежність Криму не підлягають обговоренню. Таку точку зору висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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