СNN: спецпрокурор по РФ активизировал передачу дел лоббистов прокуратуре штата Нью-Йорк

Она считает, что команда спецпрокурора активизировала передачу генпрокуратуре по Южному округу штата Нью-Йорк подобных дел. Они касаются бывшего руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и его лоббистской фирмы Podesta Group, бывшего конгрессмена-республиканца от штата Миннесота Вина Вебера и его фирмы Mercury Public Affairs и бывшего советника в Белом доме при администрации Барака Обамы Грега Крейга, входившего в состав партнеров адвокатской фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Все они официально пока не обвинялись в правонарушениях.

Как сообщал УНН, власти США назначили присяжных по делу экс-главы избирательного штаба Трампа.