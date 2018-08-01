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СNN: спецпрокурор по РФ активизировал передачу дел лоббистов прокуратуре штата Нью-Йорк

СNN: спецпрокурор по РФ активизировал передачу дел лоббистов прокуратуре штата Нью-Йорк

Киев  •  УНН

 • 7694 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Спецпрокурор Роберт Мюллер передал в генеральную прокуратуру штата Нью-Йорк пакет дел ряда видных американских лоббистов, заподозренных в нежелании регистрации в США в качестве иностранного агента. Об этом сообщила со ссылкой на осведомленные источники телекомпания CNN, передает УНН.

Она считает, что команда спецпрокурора активизировала передачу генпрокуратуре по Южному округу штата Нью-Йорк подобных дел. Они касаются бывшего руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты и его лоббистской фирмы Podesta Group, бывшего конгрессмена-республиканца от штата Миннесота Вина Вебера и его фирмы Mercury Public Affairs и бывшего советника в Белом доме при администрации Барака Обамы Грега Крейга, входившего в состав партнеров адвокатской фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Все они официально пока не обвинялись в правонарушениях.

Как сообщал УНН, власти США назначили присяжных по делу экс-главы избирательного штаба Трампа.

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