СNN: спецпрокурор по РФ активізував передачу справ лобістів прокуратурі штату Нью-Йорк

Вона вважає, що команда спецпрокурора активізувала передачу генпрокуратурі по Південному округу штату Нью-Йорк подібних справ. Вони стосуються колишнього керівника передвиборного штабу Хілларі Клінтон Джона Подести і його лобістської фірми Podesta Group, колишнього конгресмена-республіканця від штату Міннесота Віна Вебера і його фірми Mercury Public Affairs і колишнього радника в Білому домі при адміністрації Барака Обами Грега Крейга, який входив до складу партнерів адвокатської фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.

Всі вони офіційно поки не звинувачувалися в правопорушеннях.

Як повідомляв УНН, влада США призначила присяжних у справі екс-глави виборчого штабу Трампа.