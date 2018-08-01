СNN: спецпрокурор по РФ активізував передачу справ лобістів прокуратурі штату Нью-Йорк
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Спецпрокурор Роберт Мюллер передав до Генеральної прокуратури штату Нью-Йорк пакет справ ряду відомих американських лобістів, запідозрених в небажанні реєстрації в США в якості іноземного агента. Про це повідомила з посиланням на обізнані джерела телекомпанія CNN, передає УНН.
Вона вважає, що команда спецпрокурора активізувала передачу генпрокуратурі по Південному округу штату Нью-Йорк подібних справ. Вони стосуються колишнього керівника передвиборного штабу Хілларі Клінтон Джона Подести і його лобістської фірми Podesta Group, колишнього конгресмена-республіканця від штату Міннесота Віна Вебера і його фірми Mercury Public Affairs і колишнього радника в Білому домі при адміністрації Барака Обами Грега Крейга, який входив до складу партнерів адвокатської фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Всі вони офіційно поки не звинувачувалися в правопорушеннях.
Як повідомляв УНН, влада США призначила присяжних у справі екс-глави виборчого штабу Трампа.