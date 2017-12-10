Снежная столица: киевляне в сети показали фото заснеженного города

Пока жители города радуются зиме - коммунальщики вывели на улицы столицы более трех сотен единиц техники, чтобы расчистить их.

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Так, в настоящее время в работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий КК "Киевавтодор", в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное.

Завтра в Киеве ожидают гололед, водителям советуют "переобуть" авто.