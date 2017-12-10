Сніжна столиця: кияни у мережі показали фото засніженого міста
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київ засипало снігом. Кияни на своїх сторінка у соцмережах поділились фотографіями засніженого міста та передмістя, передає УНН.
Поки жителі міста радіють зимі - комунальники вивели на вулиці столиці більше трьох сотень одиниць техніки, аби розчистити їх.
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Так, наразі до роботи задіяно 313 одиниць спецтехніки підприємств КК “Київавтодор”, у тому числі 78 снігоочисних машин, 106 солерозкидувачів, 48 тракторів зі спеціальним снігоочисним обладнанням тощо.
Завтра у Києві очікують ожеледь, водіям радять “перевзути” авто.