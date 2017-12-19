Снегопад повлиял на график движения столичных автобусов и троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По данным Киевпастранса, в связи с ухудшением погодных условий наземный общественный транспорт в Киеве курсирует без соблюдения расписания движения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С начала движения транспорта 19 декабря для автобусов, троллейбусов, трамваев введено оперативное положение №3 - курсирование без соблюдения расписания в связи с ухудшением погодных условий и осложненным движением", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что в столице продолжается ухудшение погодных условий. Утром 19 декабря ожидается очень сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололед.
Напомним, 19 декабря в некоторых областях Украины синоптики прогнозируют настоящую зимнюю погоду со снегом.