Снігопад вплинув на графік руху столичних автобусів і тролейбусів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За даними Київпастрансу, у зв'язку з погіршенням погодних умов наземний громадський транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Від початку руху транспорту 19 грудня для автобусів, тролейбусів, трамваїв введено оперативне положення №3 – курсування без дотримання розкладу у зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненим рухом", - йдеться у повідомленні.
У КМДА наголосили, що в столиці триває погіршення погодних умов. Вранці 19 грудня очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, 19 грудня в деяких областях України синоптики прогнозують справжню зимову погоду зі снігом.