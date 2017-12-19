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Снігопад вплинув на графік руху столичних автобусів і тролейбусів

Снігопад вплинув на графік руху столичних автобусів і тролейбусів

Київ • УНН

 • 9269 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. За даними Київпастрансу, у зв'язку з погіршенням погодних умов наземний громадський транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу руху. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

"Від початку руху транспорту 19 грудня для автобусів, тролейбусів, трамваїв введено оперативне положення №3 – курсування без дотримання розкладу у зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненим рухом", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що в столиці триває погіршення погодних умов. Вранці 19 грудня очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, 19 грудня в деяких областях України синоптики прогнозують справжню зимову погоду зі снігом.

Українські Національні Новини

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