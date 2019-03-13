Снегопад парализовал северо-восток Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Из-за сильного снегопада и гололеда в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая было закрыто движение на всех скоростных шоссе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Сильный снегопад обрушился на города Хэйхэ, Хэган, Шуанъяшань и Цзиси, Харбин, Дацин, Суйхуа, Муданьцзян и другие районы провинции Хэйлунцзян.
В связи с этим, движение на всех участках 15 скоростных автодорог и харбинской кольцевой автомобильной дороги было закрыто.
Непогода также парализовала работу общественного транспорта в административном центре провинции - Харбине.
На городском автовокзале отправление большинства рейсов было задержано, а автобусы из других районов провинции прибывали с внушительным опозданием.
Ранее УНН сообщал, что в Австралии выпал снег, хотя несколькими днями ранее там были пожары в связи с рекордной жарой.