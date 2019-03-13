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Снегопад парализовал северо-восток Китая

Снегопад парализовал северо-восток Китая

Киев  •  УНН

 • 11472 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Из-за сильного снегопада и гололеда в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая было закрыто движение на всех скоростных шоссе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Сильный снегопад обрушился на города Хэйхэ, Хэган, Шуанъяшань и Цзиси, Харбин, Дацин, Суйхуа, Муданьцзян и другие районы провинции Хэйлунцзян.

В связи с этим, движение на всех участках 15 скоростных автодорог и харбинской кольцевой автомобильной дороги было закрыто.

Непогода также парализовала работу общественного транспорта в административном центре провинции - Харбине.

На городском автовокзале отправление большинства рейсов было задержано, а автобусы из других районов провинции прибывали с внушительным опозданием.

Ранее УНН сообщал, что в Австралии выпал снег, хотя несколькими днями ранее там были пожары в связи с рекордной жарой.

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