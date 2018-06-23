Снег в Карпатах: детей уже спустили с гор

"Около 15:00 группу туристов доставили в с. Квасы Раховского района. Они находятся там. Сейчас спасатели решают вопрос по поводу их расположения. Скорее всего, их разместят в хостеле за их счет. Все были в нормальном состоянии. Медицинской помощи в связи с обморожением никому не предоставляли", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в связи с резким понижением температуры в ночь на субботу, 23 июня, на высокогорье выпал снег. Спасатели приступили к эвакуации детского палаточного лагеря.