Сніг у Карпатах: дітей вже спустили з гір
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Групу туристів, чий наметовий табір на горі Близниця засипало снігом сьогодні вранці, доправили до с. Кваси Рахівського району. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.
"Близько 15:00 групу туристів доправили до с. Кваси Рахівського району. Вони перебувають там. Наразі рятувальники вирішують питання з приводу їх розташування. Скоріше за все, їх розташують у хостелі за їх рахунок. Усі були в нормальному стані. Медичної допомоги у зв’язку з обмороженням нікому не надавали", – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники приступили до евакуації дитячого наметового табору.