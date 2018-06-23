Сніг у Карпатах: дітей вже спустили з гір

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Групу туристів, чий наметовий табір на горі Близниця засипало снігом сьогодні вранці, доправили до с. Кваси Рахівського району. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.

"Близько 15:00 групу туристів доправили до с. Кваси Рахівського району. Вони перебувають там. Наразі рятувальники вирішують питання з приводу їх розташування. Скоріше за все, їх розташують у хостелі за їх рахунок. Усі були в нормальному стані. Медичної допомоги у зв’язку з обмороженням нікому не надавали", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у зв'язку з різким пониженням температури в ніч на суботу, 23 червня, на високогір'ї випав сніг. Рятувальники приступили до евакуації дитячого наметового табору. 

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