Снег и гололедица: в Киеве предупредили об ухудшении погодных условий

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По инициативе первой леди Елены Зеленской в Одесской области внедряется реформа школьного питания, которая предусматривает уменьшение количества сахара и соли, увеличение количества цельнозерновых продуктов, свежих овощей, фруктов и рыбы в рационе детей.
Самая большая телеаудитория с 2020 года: церемонию "Оскар" посмотрели 19,5 миллиона зрителей
Трансляция вручения "Оскара" собрала 19,5 миллионов зрителей, что является самой большой телеаудиторией с 2020 года. Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получил 7 наград, в том числе за лучший фильм, а украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" стал лучшим документальным фильмом.
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Инаугурация новоизбранного президента россии состоится 7 мая, после чего 8 мая состоится назначение премьер-министра.