Смолий приехал на заседание фракции БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий приехал на заседание парламентской фракции Блок Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
И.о. главы Нацбанка отказался общаться с представителями СМИ, но пообещал выйти к ним после заседания фракции.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.
Добавим, что председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года и подала ее Президенту.
Ожидается, что в четверг, 1 марта, Верховная Рада Украины может заслушать отчет действующего председателя Национального банка Украины Гонтаревой.