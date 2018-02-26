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Смолій приїхав на засідання фракції БПП

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Виконуючий обов’язки голови НБУ Яків Смолій приїхав на засідання парламентської фракції Блок Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.

В.о. голови Нацбанку відмовився спілкуватися з представниками ЗМІ, але пообіцяв вийти до них після засідання фракції.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко подав у Верховну Раду проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України.

Додамо, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня 2017 року і подала її Президенту.

Очікується, що в четвер, 1 березня, Верховна Рада України може заслухати звіт дійсного голови Національного банку України Гонтаревої.

Українські Національні Новини

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